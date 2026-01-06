Bussoleno, rientra dopo i festeggiamenti Capodanno e trova un ladro in casa

Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento a Bussoleno, ma avvicinandosi alla porta dell’abitazione, si era accorto del vetro di una finestra infranto.

Temendo che dentro casa vi fosse qualcuno, il proprietario ha immediatamente allertato i Carabinieri, i quali, nel giro di pochi minuti, sono arrivati sul posto, cogliendo sul fatto un uomo, con una torcia sulla fronte e una sul letto, impegnato a rovistare i cassetti e gli armadi nella camera da letto del proprietario. Il malvivente, un venticinquenne senza una fissa dimora, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per “furto in abitazione”. Su disposizione della Procura di Torino, l’arresto è stato convalidato. La pena è sospesa.