07 gennaio 2026

Chiude di nuovo l'edicola di Porta Nuova: stazione senza giornali e quotidiani

L'attività aveva riaperto i battenti quest'estate

Inizio 2026 amaro per Porta Nuova: la più grande stazione di Torino è di nuovo orfana dell'edicola. A fine 2025 sulla serranda della rivendita di quotidiani, settimanali e mensili è apparso il cartello "Chiuso per cessazione attività".

Serrande chiuse 

Una frase chiara, ma soprattutto che sancisce nuovamente un disservizio per le migliaia di passeggeri che si trovano a transitare per lo scalo ferroviario. L'edicola, che era gestita da un privato, ha abbassato nuovamente le serrande dopo appena tre mesi dalla riapertura estiva avvenuta ad agosto 2025.

In passato l'attività era già stata aperta e poi chiusa per diversi mesi, nonostante l'impegno di Grandi Stazioni Retail a fornire uno spazio più grande. Sarebbe toccato al titolare rinnovare internamente i locali: un intervento che però non sarebbe mai stato completato. 

Edicole chiuse a Porta Nuova e Porta Susa

L'edicola vendeva non solo giornali, ma anche biglietti dei treni, snack e bevande. E così dopo Porta Susa, anche Porta Nuova rimane orfana di una rivendita di quotidiani e settimanali.

Cinzia Gatti

