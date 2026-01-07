Aree di sosta, 30 mila euro dalla Regione a Chivasso per riqualificare piazza Libertini

Un contributo regionale di 30 mila euro è stato ottenuto dal Comune di Chivasso nell’ambito del bando “Aree di sosta”.

Il progetto, che verrà cofinanziato al 20% da Palazzo Santa Chiara, prevede la riqualificazione di piazza Libertini con 6 piazzole per i camper, spazi verdi alberati perimetrali, nuova segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto dell’urbanismo tattico, una bacheca con le informazioni turistiche, impianto di videosorveglianza, due aree pic-nic, una doppia colonnina di ricarica elettrica ed un miglioramento dei servizi già presenti.

L’area di sosta infatti al Comune di Chivasso esiste sin dagli anni ’90 e 35 anni vanta anche l’Associazione ACTI Chivasso (Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia) che si propone come punto di riferimento per tutti quei possessori di camper, roulotte o tende che praticano il campeggio itinerante e campeggistico. ACTI è partner di secondo livello del Distretto Urbano del Commercio, e come tale aveva proposto la riqualificazione dell’area anche nel programma strategico del DUC. Questo intervento, che si integra con altri finanziamenti ottenuti dal Comune di Chivasso per la riqualificazione della stessa piazza (forestazione urbana) e gli ulteriori fondi destinati al Distretto Urbano del Commercio, contribuirà a favorire lo sviluppo, il potenziamento, la riqualificazione dell’offerta turistica chivassese.

«Siamo molto soddisfatti di un riconoscimento importante – ha commentato il sindaco Claudio Castello - che ci permette di proseguire nel percorso di valorizzazione dell’accoglienza turistica e della mobilità lenta, un settore in forte crescita anche nel nostro territorio. Chivasso è una città accogliente e ora vogliamo fare un passo in più, aumentando la permanenza dei visitatori e promuovendo le bellezze del nostro territorio.» «Il turismo itinerante – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Commercio e Bilancio Chiara Casalino – è una realtà da non sottovalutare in un Paese come l’Italia, terzo produttore di camper in Europa. Nel 2025, il turismo all’aria aperta ha visto crescere del 3,3% l’occupazione media delle strutture, con un incremento stimato delle presenze di un milione. Una crescita cui si accompagna anche un aumento del fatturato, che, tra diretto e indotto, si attesta sugli 8,5 miliardi di euro.»

L’area attrezzata di piazza Libertini è stata recentemente resa più centrale, dotata di segnaletica orizzontale e verticale ed è finita nelle app di settore. Tedeschi, olandesi, francesi e svizzeri sono tra i maggiori fruitori delle postazioni che, specie d’estate, fanno registrare il pieno. Tutte positive finora le recensioni raccolte per l’ospitalità.