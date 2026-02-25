Barriera, la Polizia Locale recupera una casa popolare occupata abusivamente

I Civich liberano un altro alloggio occupato abusivamente nelle case popolari di via Botticelli. Questa mattina personale del Reparto Polizia Abitativa della Polizia Locale ha recuperato un appartamento Atc, nel complesso di Barriera di Milano, che era abitato in maniera illegale.

"Opera di mediazione e prossimità dei Civich"

Un intervento analogo a quello effettuato lo scorso 6 febbraio, sempre in via Botticelli: in quel caso erano stati i residenti a segnalare movimenti anomali nello stabile di edilizia popolare. “Il monitoraggio delle situazioni critiche - spiega l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - anche nei quartieri di edilizia residenziale pubblica prosegue, grazie alla fondamentale opera di mediazione e di prossimità che la Polizia Locale svolge quotidianamente sul territorio".

"Oggi è stato recuperato - conclude l'esponente della giunta - l’ennesimo appartamento, che era occupato in maniera illegale. L’attenzione degli agenti, attraverso i suoi reparti specialistici, resta alta con l’obiettivo del ripristino della legalità su tutte le situazioni critiche". I Civich hanno anche recuperato un alloggio Atc occupato in via degli Abeti, a Falchera.