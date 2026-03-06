Premio Gianmaria Testa: lunedì sera a Moncalieri il gran finale

E' tutto pronto a Moncalieri per il gran finale della sesta edizione del Premio Gianmaria Testa. Un appuntamento che in pochi anni ha saputo diventare punto di riferimento per i giovani cantautori italiani e internazionali, un riconoscimento dedicato alla memoria e all’eredità artistica di Gianmaria Testa, poeta in musica capace di raccontare con profondità e leggerezza le fragilità del mondo contemporaneo.

Gran finale alle Fonderie Limone

Il Premio Gianmaria Testa, come ha ricordato l'assessora alla Cultura Antonella Parigi, nasce per valorizzare la scrittura musicale come forma d’arte, per scoprire e promuovere nuove voci che sappiano coniugare parola e melodia, nel segno di un’autenticità che attraversa le generazioni.

Una giuria d’eccezione, composta da protagonisti del mondo musicale e culturale italiano, ha selezionato i cinque finalisti che si esibiranno dal vivo lunedì 9 marzo, a partire dalle 20.30, alle Fonderie Limone di Moncalieri: saliranno sul palco Alaska, Martina Primavera, Chiaré, Fabio Schember e Achille Campanile.

Raphael Gualazzi ospite d'onore

L’ospite speciale della serata conclusiva della sua sesta edizione che, come da tradizione, affiancherà sul palco i finalisti sarà quest'anno Raphael Gualazzi, tra gli artisti più originali, versatili e riconosciuti della scena musicale nazionale e internazionale. Nel corso della serata, i finalisti presenteranno il proprio brano originale in concorso e interpreteranno una canzone di Gianmaria Testa, creando un ponte tra memoria e contemporaneità.

Il vincitore assoluto riceverà un premio di 1.500 euro, una targa e un diploma, oltre alla possibilità di esibirsi in rassegne musicali piemontesi; un premio speciale di 800 euro sarà assegnato alla miglior esibizione live. Durante la serata finale sarà presente anche la direzione artistica di Resetfestival, che selezionerà tra i finalisti un artista da invitare sul palco della prossima edizione della kermesse.