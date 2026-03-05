Moncalieri, ecco il primo avversario di Lorenzo Mauro: L'Altra Destra e Vannacci candidano Arturo Calligaro

In attesa che il centrodestra sciolga le riserve e decida il nome del candidato sindaco, dopo che si è persino vociferato di Forza Italia pronta a correre da sola, in attesa che il M5S esca dall'impasse e decida se correre o meno, all'alba del 5 marzo Lorenzo Mauro e il centrosinistra trovano il primo avversario: è Arturo Calligaro, che sarà il candidato sindaco a Moncalieri della neonata lista "L'Altra Destra", che a breve entrerà nella galassia del generale Vannacci e di Futuro Nazionale.

Calligaro: "Basta essere presi in giro"

Una scelta fatta "per rispetto degli elettori di centrodestra, che finora sono stati presi in giro e umiliati dal comportamento dei vertici provinciali dei tre partiti principali", ha spiegato Calligaro, attaccando senza mezzi termini FdI, Lega e Forza Italia. "Qui non si sono voluti ascoltare mai i rappresentanti del territorio, evidentemente si seguono altre logiche... E allora faremo una lista civica noi, che abbiamo trovato sponda con Vannacci, posso già annunciare che verrà a fine mese a Moncalieri".

"Trovato sponda in Vannacci"

Il generale per molti è un personaggio divisivo, ma Calligaro spiega che L'Altra Destra "non è una parrocchia, siamo tutti teste pensanti, ognuno dirà il suo, non ci sarà un verbo calato dall'alto. Per quest'anno Futuro Nazionale non correrà come lista alle amministrative, ma sarà il nostro riferimento a livello nazionale". Calligaro sarà il candidato sindaco "in quanto rappresento il gruppo e sono quello con maggiore esperienza, ma il referente cittadino e segretario di Moncalieri sarà Alessandro Giachino. Per noi non è la persona che conta, ma il progetto".

"Il centrodestra metta un annuncio su Subito.it"

E se per caso il centrodestra dovesse uscire dalle secche e scegliere un suo candidato? Calligaro giura che non ci sarà alcun passo indietro: "Noi ci siamo mossi. Loro forse possono mettere un annuncio su Subito.it, per vedere se riescono a trovare qualcuno...". L'aria a destra è molto frizzante a Moncalieri.