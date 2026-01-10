"Accorciamo le distanze" nelle Alpi Graie: 50 mila euro dalla Regione per la proroga fino al 2026



L’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione questa mattina a Viù: «Un progetto esemplare da estendere a tutti i territori montani, sia per efficacia che per collaborazione tra diversi enti e realtà territoriali. Un progetto che ho sempre sostenuto ribadendo il mio sostegno e supporto ai Comuni di questo meraviglioso e proattivo territorio»

Un segnale concreto contro l’isolamento che in montagna può toccare diversi soggetti sia sotto l’aspetto sociale, sanitario, ma anche economico. È questo il messaggio lanciato questa mattina dall’Assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione, Gian Luca Vignale, intervenuto, con l’Assessore al Welfare, Maurizio Marrone, al salone polivalente comunale di Viù per il convegno dedicato al progetto “Accorciamo le distanze”.

Nato nel giugno 2023 grazie a fondi PNRR e promosso dall’Unione Montana Alpi Graie che, oggi, ha annunciato la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2026, resa possibile anche grazie a un contributo straordinario dell’Assessorato al Welfare, di 50.000 euro stanziato dalla Regione Piemonte.

«Garantire i servizi nelle aree interne non è solo una questione assistenziale, ma una vera e propria strategia di sviluppo» ha dichiarato l’Assessore Gian Luca Vignale. «Il progetto “Accorciamo le distanze” ha dimostrato sul campo la sua efficacia, coprendo quel “gap” tra la residenza dei cittadini e i servizi essenziali. Mentre la Strategia Nazionale Aree Interne copre i servizi prettamente sanitari, c’era il rischio di lasciare scoperta quella mobilità sociale fondamentale per la qualità della vita: accompagnare un anziano a una visita, permettere a un ragazzo di fare sport o a una famiglia di sbrigare pratiche burocratiche. Con questo contributo, la Regione conferma che chi vive in montagna ha gli stessi diritti di chi vive in città».

I NUMERI DEL SUCCESSO L’iniziativa ha registrato un impatto straordinario sui comuni di Ceres, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Rubiana, Usseglio e Viù, estendendosi di fatto a ben 37 comuni raggiunti. I dati presentati oggi evidenziano un bisogno crescente:

Incremento del 70% delle richieste dall’avvio del progetto.

1.855 trasporti gestiti tra giugno 2023 e giugno 2025.

152.000 km percorsi, una distanza enorme che ha permesso di soddisfare il 95% delle richieste.

UN SERVIZIO PER TUTTI: ANZIANI, GIOVANI E TURISTI L’obiettivo è duplice: sostenere la residenzialità e favorire il turismo. Il servizio si rivolge ad anziani, disabili, ma anche a minori e ai nuovi nuclei familiari che si sono trasferiti dalla città e necessitano di supporto logistico. Il trasporto sociale permette di raggiungere: strutture sanitarie (visite specialistiche, terapie, ASL), uffici pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate) e altri luoghi di socialità e cultura (centri diurni, corsi sportivi, teatro).

«Senza un trasporto dedicato – ha concluso l’Assessore Vignale – molte persone vedrebbero fortemente limitata la propria autonomia, mentre per alcuni soggetti assistiti ha rappresentato un vero e proprio motivo per non isolarsi e tornare a vivere all’interno della propria comunità locale. “Accorciare le distanze” significa allungare la vita delle nostre comunità montane, sostenendo i caregiver, i soggetti più fragili e bisognosi e, infine, rendendo il territorio attrattivo e sicuro anche per i turisti».