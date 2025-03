Stretta ai minimarket, appello da Borgo Vittoria e Madonna di Campagna

Il nuovo divieto introdotto a fine dicembre per i minimarket, per la somministrazione di bevande alcoliche in lattina o bottiglie di vetro per asporto dalle 21 alle 7, fa gola alla Circoscrizione 5. Il presidente, Enrico Crescimanno, e il coordinatore al Commercio, Chiaffredo Ballatore, a seguito di una recente Terza Commissione, hanno scritto agli assessori al Lavoro, Paolo Chiavarino, e alla Sicurezza, Marco Porcedda, chiedendo l’inclusione di nuove aree nel provvedimento in oggetto.

Le priorità

Con due priorità. La prima al quadrante Borgo Vittoria, compreso tra corso Venezia, via Stradella, via Bibiana e corso Grosseto. La seconda priorità al quadrante Madonna di Campagna, compreso tra via Borgaro, via Foligno, via Stradella, largo Giachino e via Verolengo. "Invitiamo la Città - spiegano Crescimanno e Ballatore -, a considerare l’inserimento di queste aree nella delibera che sarà sottoposta ad approvazione nei prossimi giorni, come discusso durante la Commissione e in accordo con le indicazioni territoriali".

Modello via Di Nanni

Per l'assessore Chiavarino "si lavora al modello di via Di Nanni pedonale. Le scelte vengono fatte su una serie di coefficienti come le chiamate al 112 o alla centrale dei vigili". L'obiettivo, ha aggiunto Porcedda, "è intensificare i controlli". Il nuovo provvedimento, che coinvolge in primis minimarket e bangla, vuole mettere un freno a risse e disordini notturni causati dall’alcool.

La misura, che entrerà in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre 2025, riguarda venti zone della città, comprese le aree già coinvolte dal divieto in via Di Nanni.