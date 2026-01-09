Alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso , la festa del santo patrono e la benedizione degli animali

Per la festa di Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali, la Precettoria di Ranverso organizza una giornata, fra la tradizione sacra e profana, dedicata agli animali che sono parte integrante dei cicli decorativi, delle storie, dei rituali e degli immaginari sacri e collettivi.

Alle 9.45 e alle 15 è in programma la visita tematica “Sant’Antonio, il fuoco sacro e gli animali” alla scoperta della figura di Sant’Antonio Abate, che unisce il racconto delle tradizioni e dei festeggiamenti in suo onore alla conoscenza degli affreschi e delle architetture di Ranverso.

Alle 11, la Santa Messa con la benedizione degli animali, dei prodotti della terra e dei mezzi agricoli officiata dal Parroco di Buttigliera Alta e Rosta, Don Franco Gonella. Nel corso della celebrazione, come da tradizione, si procederà alla benedizione dei pani e dei prodotti agricoli (non è consentito portare animali all’interno della chiesa); alle ore 12, all’esterno, si continua con la benedizione degli animali e degli attrezzi agricoli.



