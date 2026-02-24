Da Chivasso a Pinerolo fino all'aeroporto saltano le corse bus. Arriva: "Venerdì sciopero, pullman non garantiti"

Corse soppresse, ritardi costanti, continui disagi. E' grave la situazione di Arriva Italia, una delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico extraurbano nell’area torinese, con disservizi su varie linee a partire dai collegamenti con l’aeroporto di Caselle, passando per Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Fenestrelle e Torre Pellice. A sollevare la problematica a Palazzo Lascaris il consigliere regionale del M5S Alberto Unia, che in aula ha snocciolato i numeri dei disagi legati alle assenze degli autisti dovute all’inasprirsi del confronto sindacale.

Centinaia di corse cancellate

Nei giorni scorsi risultano decine di corse soppresse: 57 in una giornata, 78 in un’altra, 69 in un’altra ancora. Viaggi cancellati sulla Torino-Caselle aeroporto, sulla Torino-Piobesi, sulla Ivrea-Chivasso, sulla Torino-Aosta e sulla Ivrea–Pont-Saint-Martin. Una situazione che penalizza pesantemente studenti e lavoratori pendolari, e territori che soffrono la carenza di infrastrutture.

Lo sciopero

E a breve si annunciano disagi ancora maggiori per i viaggiatori: per venerdì infatti è stato proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 16 alla 20. Arriva ha pubblicato un avviso alla clientela, informando della possibile limitazione/mancanza di bus in questa fascia oraria.

Regione manda nota di richiamo

A fronte delle segnalazioni ricevute, ha chiarito in risposta l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, "l’agenzia della mobilità piemontese ha inviato al consorzio Extrato, concessionario del servizio, e alla società Arriva, una nota di richiamo agli obblighi contrattuali, richiedendo misure urgenti per ripristinare la regolarità del servizio". "Un tema, quello del clima lavorativo sereno e dell’assenza di vertenze aperte, che ritengo prioritario per le future gare" ha concluso.

Parole a cui ha replicato Unia: "la realtà che vivono quotidianamente studenti e lavoratori è fatta di treni tagliati, corse cancellate, servizi inadeguati". "La situazione dei trasporti pubblici piemontesi è disarmante e le giustificazioni della politica non possono bastare: serve un cambio di passo concreto" ha concluso il pentastellato.