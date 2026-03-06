L’arte oltre la vista: inaugura la mostra “Colori nel buio”

A Torino una mostra che dimostra come l’arte possa superare ogni barriera. Questo pomeriggio, a partire dalle 17, verrà inaugurata “Colori nel buio”, un progetto artistico e sociale nato per coinvolgere persone non vedenti e promuovere l’inclusione attraverso l’espressione creativa.

L’iniziativa è stata ideata da Vito Garofalo e realizzata dal Laboratorio di Arte&Sport Aps, con l’obiettivo di dimostrare che la creatività non dipende dalla vista ma dalla sensibilità e dalle emozioni di chi crea. Il messaggio che accompagna la mostra è chiaro: “L’arte si crea con il cuore, non con gli occhi”.

L’esposizione sarà ospitata negli spazi di via San Benigno 22, nel territorio della Circoscrizione 6, che ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa. “Colori nel buio” nasce come progetto inclusivo pensato per favorire l’incontro tra persone con disabilità visiva e il pubblico, attraverso un percorso artistico che invita a riflettere sul valore della percezione, dell’immaginazione e della condivisione.

La mostra sarà visitabile a partire da oggi con ingresso gratuito. Gli orari di apertura saranno dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18 e il venerdì dalle 8 alle 16.