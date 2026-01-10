Luca Falomi in concerto al FolkClub presenta "Myricae"

Luca Falomi venerdì 23 gennaio alle ore 21.30 al FolkClub presenta “Myricae” con Eugenia Canale, Stefano Della Casa e Max Trabucco.

IIl nuovo album del virtuoso chitarrista genovese, un’opera sontuosa, che mette al centro la chitarra in tutte le sue sfumature timbriche ed espressive, esplorando un territorio musicale che si colloca tra scrittura e improvvisazione, abbracciando elementi di jazz, musica etnica, classica e avanguardia, raccontando emozioni e storie quotidiane attraverso la musica. Luca Falomi, straordinario chitarrista, arrangiatore e compositore in rapida ascesa sulla scena musicale internazionale, ha collaborato con William Naraine, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Franca Masu, Francesco Baccini, Hannah Scott, Fausto Beccalossi, Alberto Fortis, Lukas Mantel, Giovanni Ceccarelli, Michela Lombardi e tanti altri. Torna sul nostro palco per la terza volta, per presentarci in quartetto "Myricae", questo suo nuovo gioiello musicale, accompagnato sul palco da tre eccellenti musicisti: Eugenia Canale al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria.