Pininfarina, 95 anni e non sentirli: passato e futuro nella Galleria del Vento, protagonista per i veicoli (a motore o a pedali)

95, 50 e 2025. Sono questi i tre numeri giocati oggi da Pininfarina sulla ruota che ormai gira da quasi un secolo, ma che alla storia abbina anche una forte visione verso il futuro. A cominciare dal 95, che sono le candeline che la nota casa di design spegne quest'anno, il 2025 appunto. Mentre 50 - mezzo secolo - è il periodo di tempo trascorso da quando uno dei suoi luoghi più iconici, la Galleria del vento di Grugliasco, è diventata punto di riferimento per le linee e lo studio dell'aerodinamica in tutto il mondo.



Per celebrare questi traguardi, nella giornata di oggi si è celebrato il "Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics", un evento che ha evidenziato l’intersezione tra aerodinamica, prestazioni e design nel settore della mobilità su due ruote. A fare gli onori di casa, Silvio Angori, vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina, che ha richiamato attorno a sé Cristiano De Rosa, CEO di De Rosa Bikes, Graziano Milone, presidente responsabile dello sviluppo Strategy & Business di Vmoto International, Robert White, fondatore e CEO di White Motorcycle Concepts e Jason Hill, responsabile Design di Aptera Motors. Con loro anche Piergiorgio Giacovazzo, responsabile della Galleria del Vento Pininfarina, Alessandro Aquili e il responsabile Design di Pininfarina, Fabrizio Valentini.

Di nuovo protagonista

"Questo evento - ha detto Aquili - arriva in un momento in cui Pininfarina sta nuovamente potenziando la sua Galleria del Vento per fornire ai clienti del settore due ruote – costruttori, startup e team da competizione – uno strumento cruciale per lo sviluppo dei loro prodotti. Nel nostro impianto è possibile valutare le prestazioni aerodinamiche (resistenza e portanza) e l’efficienza dell’impianto di raffreddamento delle moto con ruote in movimento, controllando da remoto l’assetto della moto, raggiungendo angoli di piega sino a 55°. Inoltre la Galleria del Vento Pininfarina può essere

utilizzata per giudicare il comfort aerodinamico e termico, sia con un pilota collaudatore che con un manichino strumentato, nella massima sicurezza. L’impianto risulta essere un importante valore aggiunto anche per le squadre impegnate nei principali campionati, aiutandole a ottimizzare la posizione dei piloti sulla moto”.

I progetti in corso

Un luogo ben noto, per esempio, a Vmoto, che ha "modellato" nella Galleria il suo nuovo maxi scooter, Apd. White Motorcycle Concepts è invece la firma in calce alla rivoluzionaria tecnologia V-Duct, un condotto aerodinamico brevettato che attraversa il centro della moto, riducendo significativamente la resistenza dell’aria e le emissioni di CO₂. De Rosa Bikes ha presentato invece Settanta, la bici più leggera della sua categoria, disegnata da Pininfarina: una nuova frontiere dall'aerodinamica a pedali e soli 730 grammi di telaio. E' infine un veicolo elettrico solare quello di Aptera, testato sempre nella Galleria del Vento di Pininfarina, e che si prepara alla produzione, a quattro mani con la California.