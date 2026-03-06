Lunedì al via rifacimento dell'asfalto e marciapiedi: cambia la viabilità in via San Domenico

Da lunedì, fino a venerdì 24 aprile, rifacimento di strade e marciapiedi nel centro di Torino. Gli interventi riguarderanno in particolare via San Domenico e le strade limitrofe. In quest’area sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via San Domenico (tra via della Consolata e via Milano).

Via San Domenico chiusa al traffico

Durante le diverse fasi di cantiere, il tratto di via San Domenico compreso tra via delle Orfane e via Sant’Agostino sarà chiuso al traffico, con l’istituzione di un senso unico alternato a vista riservato ai residenti ed agli autorizzati con accesso da Via Milano, nel tratto compreso tra via Milano e via Sant’Agostino.

In via delle Orfane, nel segmento tra via San Domenico e via Corte d’Appello, verrà temporaneamente sospesa l’area pedonale e istituito il senso unico di marcia da via San Domenico verso Via Corte d'appello. Durante i lavori potranno inoltre essere chiusi temporaneamente i marciapiedi in via San Domenico, tra via delle Orfane e via Sant’Agostino.

Spenta la telecamera Ztl

Per agevolare la gestione del traffico sarà temporaneamente disattivata la telecamera di controllo della ZTL in via Milano, all’angolo con piazza della Repubblica. L’accesso all’area centrale (zona piazza San Giovanni e piazza Palazzo di Città) sarà pertanto consentito attraverso il seguente percorso: via della Consolata – corso Regina Margherita (controviale) – piazza della Repubblica – via Milano. Restano attivi gli altri varchi della ZTL e i relativi controlli.

Per tutto il periodo dei lavori verrà predisposta un’apposita segnaletica temporanea per indicare le modifiche alla circolazione, mentre la quella attuale eventualmente in contrasto sarà rimossa o oscurata.