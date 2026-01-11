FILM - "No Other Choice": un racconto sui complessi meccanismi del mercato capitalista

TITOLO: No Other Choice - Non c'è altra scelta

TITOLO ORIGINALE: 어쩔 수가 없다

Eojjeol suga eopda

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Corea del Sud

CASA DI DISTRIBUZIONE: Lucky Red

GENERE: commedia, thriller

REGIA: Park Chan-wook

CAST: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won, Yoo Yeon-seok.

DURATA: 139 minuti

TRAMA

Licenziato dopo un quarto di secolo di onorato servizio per l'azienda dove lavorava, un uomo disperato si ritrova a spingersi troppo oltre pur di trovare un nuovo posto di lavoro in un mercato ipercompetitivo.

RECENSIONE

Il regista di Old Boy, Park Chan-wook, torna dietro alla macchina da presa per No Other Choice - Non c'è altra scelta, un adattamento del romanzo The Ax di Donald E. Westlake, che aveva già avuto una trasposizione per il cinema nel 2005 con il film Cacciatore di teste, del regista greco Costa-Gavras.

Park Chan-wook sposta l'ambientazione del romanzo dagli Usa alla Corea del Sud, riadattando così la storia al contesto coreano. No Other Choice - Non c'è altra scelta è un thriller grottesco, che racconta i complessi meccanismi del mercato capitalista e di come esso macini le persone come in un tritacarne, fornendo così al thriller un messaggio politico piuttosto evidente.



Per interpretare il ruolo del disoccupato, Park Chan-wook ha scelto Lee Byung-hun, una delle star di Squid Game, la popolare serie televisiva coreana targata Netflix, il quale si rivela molto efficace nella parte, raffigurando al meglio la disperazione psicologica del protagonista.

No Other Choice - Non c'è altra scelta è un film che riflette in una maniera interessante sulla complessità del mondo del lavoro odierno e su quanto questo mondo sia oggi esigente e competitivo, arrivando a mettere le persone in conflitto tra loro per meri per scopi economici.