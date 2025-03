Visite oculistiche e occhiali gratuiti per rifugiati e bisognosi: sono le Giornate della Vista [VIDEO]

Settecento visite oculistiche per le persone più fragili, che potranno anche ricevere un paio di occhiali da vista. Si tratta, per il terzo anno di fila, dell'iniziativa "Le Giornate Della Vista" della Fondazione OneSight EssilorLuxottica, che ha un obiettivo globale ambizioso: che tutti possano vedere bene entro il 2050. Il ruolo delle associazioni del territorio Per garantire a tutti un paio di occhiali, l'ente di beneficenza organizza un tour in varie città italiane e del mondo, per effettuare visite oculistiche gratuitamente e donare occhiali a chi ne ha bisogno. A segnalare chi ha bisogno di cure sono le associazioni del territorio come l'Associazione Karmadonne, la Comunità terapeutica l'Angolo, la Caritas e il Sermig, che ospita nei suoi locali di Borgo Dora la clinica temporanea fino al 14 marzo. Rifugiati e chi ha perso la vista scappando dalla guerra

Molti sono i rifugiati che vengono seguiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), persone che possono aver perso gli occhiali durante la fuga dal loro paese o che non effettuano una visita da anni. Gli oculisti e gli ortottisti sono messi a disposizione dal Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, il Prof. Michele Reibaldi. "Il difetto refrattivo, cioè miopia, ipermetropia e astigmatismo non corretti rappresentano ancora oggi la principale causa di ipovisione a livello globale per chi, a causa di difficoltà economiche o sociali, non ha accesso alle visite oculistiche - ha spiegato - Un progetto come questo è fondamentale non solo per offrire una soluzione concreta a chi ne ha bisogno, ma anche per diffondere una cultura dell’inclusione e del diritto alla salute, garantendo a tutti la possibilità di ricevere le cure necessarie".