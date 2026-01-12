Giardini Varallo senza regole: rifiuti, bottiglie ovunque e cestini sradicati

Schiamazzi fino a tarda sera, rifiuti abbandonati ovunque, bottiglie lasciate sulle panchine e persino cestini divelti. È l’eredità dell’ennesimo weekend senza regole ai giardini Varallo, nel cuore di Vanchiglietta, un’area verde che da tempo è al centro delle segnalazioni dei residenti.

Anche questa volta il parco si è presentato agli occhi dei passanti in condizioni di forte degrado: cartacce e lattine sull’erba, vetri per terra, panchine utilizzate come tavoli improvvisati e cestini sradicati o rovesciati. Una situazione che non appare più episodica ma strutturale, soprattutto nei fine settimana.

“Anche se - raccontava un frequentatore -, solitamente è d’estate che questi ragazzi danno il peggio”. Le lamentele riguardano non solo il degrado ambientale, ma anche (e soprattutto) gli schiamazzi notturni.

A intervenire è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 7, Daniele Moiso, che parla di una situazione ormai fuori controllo. “I giardini Varallo non possono continuare a essere terra di nessuno - così Moiso -. Ogni weekend assistiamo allo stesso copione: bivacchi, musica ad alto volume, rifiuti ovunque e strutture danneggiate. È una mancanza di rispetto verso i residenti e verso chi paga le tasse”.

Intanto, a pagare il prezzo di questi weekend senza regole sono ancora una volta i cittadini di Vanchiglietta, costretti a convivere con rumori, sporcizia e un parco sempre meno vivibile.