Senza casco in pista a Sestriere e Bardonecchia: pioggia di sanzioni nel weekend

Fine settimana di controlli sulle piste da sci e nei locali della Val Susa, dove le forze dell’ordine hanno passato al setaccio le principali località turistiche, da Bardonecchia a Sestriere. L’obiettivo: garantire il rispetto delle norme di sicurezza sia per chi pratica sport invernali sia per chi lavora nel settore dell’accoglienza.

A Bardonecchia, sette sciatori sono stati multati perché sorpresi senza casco, obbligatorio per legge. Due giovani sono invece stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di droga, rispettivamente hashish e cocaina.

Situazione simile a Sestriere, dove tre persone sono state sanzionate per il mancato uso del casco e altre due perché prive dell’assicurazione obbligatoria. Altri tre sciatori hanno violato le regole di comportamento sulle piste, legate alla velocità e alla direzione di marcia.

Sempre a Sestriere, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono stati ispezionati cinque locali pubblici per verificarne la sicurezza sul lavoro. Le verifiche hanno fatto emergere alcune irregolarità, per le quali sono scattate sanzioni.