Cronaca | 12 gennaio 2026, 12:03

Torino, ecco il nuovo questore Gambino: “Aska e manifestazioni? Arrivo in punta di piedi: serve dialogo”

Cambio della guardia alla guida della Polizia, dopo Paolo Sirna. “Dove ci sono posizioni oltranziste si opererà diversamente”

Massimo Gambino, 62 anni, nuovo questore di Torino

Massimo Gambino, 62 anni, nuovo questore di Torino

“Sono stato accolto con grande entusiasmo e disponibilità qui a Torino”. Primo impatto positivo per il nuovo questore di Torino, Massimo Gambino, nominato a metà dello scorso mese di dicembre e che raccoglie il testimone da Paolo Sirna, trasferito a Reggio Calabria. “Ero stato qui solo di passaggio, mentre andavo a Cuneo. Il posto più a nord per me era stata Perugia”.

“Torino ha gli stessi problemi di tutte le grandi città metropolitane - prosegue -. Siamo pronti ad affrontarle con il solito entusiasmo e dedizione. So che impegno c’è per questa realtà cittadina, senza dimenticare tutto l’ambito metropolitano”. “Come ho sempre detto, cercherò di immergermi nel territorio e di viverlo quotidianamente”.

Askatasuna: “Arrivo in punta di piedi”

“Askatasuna? Una realtà che esiste e su cui si dovrà lavorare. Ma arrivo in punta di piedi e prima voglio conoscere e comprendere meglio questa e tutte le altre situazioni. I miei collaboratori mi aiuteranno, in questo”.

Manifestazioni e disordini: “Cercare il dialogo”

Da Pro pal a pro Venezuela, passando per altre cause e proteste, Torino è stata nell’ultimo anno la cornice di molti disordini: “se si rispettano le regole, le manifestazioni si possono tranquillamente fare”. “Le criticità possono esserci in tutte le manifestazioni - aggiunge -: bisogna cercare il colloquio e il contatto con le persone con cui si riesce a farlo, a garanzia della collettività”.

“Gli obiettivi ci sono - prosegue - come tutti, li ho anche io. Ma procederemo piano piano. Non esprimo giudizi su chi mi ha preceduto e ognuno di noi ha un suo modo di organizzare e procedere. Non mi tiro mai indietro nel lavoro. Ma lo posso fare se c’è una squadra”.

Anche ex dirigente Digos e ufficio immigrazione

Massimo Gambino è nato nel 1963 ed è entrato in Polizia nel 1988. Fino al 1991 ha ricoperto i ruoli di dirigente Digos e dell'ufficio immigrazione presso la questura di Campobasso. Dal 1991 al 1992 ha prestato servizio presso la direzione centrale della Polizia criminale e, fino al 1996, è stato in forza al centro interprovinciale della Crimilanpol Puglia-Basilicata.
Fino al 2005 ha poi condotto numerose operazioni contro la criminalità comune e organizzata, dirigendo la Squadra Mobile della Questura di Lecce e costituendo gruppi di lavoro con la Fbi e la Dea degli Stati Uniti. Ma collaborazioni sono state portate avanti anche con forze tedesche e olandesi. dal 2005 al 2015 è stato capo di gabinetto della Questura di Lecce, mentre nel 2015 è stato vicario del questure di Perugia, seguendo manifestazioni culturali e religiose, ma anche il terremoto che colpì l'Umbria nell'ottobre del 2016.
Dal mese di luglio del 2018 ha assunto l'incarico di questore di Crotone e, poi, di  Taranto a partire da ottobre 2021. Dal 2 ottobre 2024 è stato questore di Bari, fino alla presa d'incarico a Torino.

Massimiliano Sciullo

