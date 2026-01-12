Moncalieri e l'Arma dei Carabinieri piangono la scomparsa di Giovanni Terminiello

Moncalieri e l'Arma dei carabinieri hanno salutato per l'ultima volta sabato scorso, 10 gennaio, con il funerale svoltosi nella chiesa di Santa Maria della Scala dell'appuntato Giovanni Terminiello: una terribile malattia se lo è portato via ad appena 55 anni.

Lascia la moglie Chiara e una figlia

Anche Beinasco (dove aveva prestato servizio a lungo) piange la scomparsa di "Giannino", come era affettuosamente soprannominato. Lascia la moglie Chiara e una figlia. "Giovanni non era solo un militare esemplare, era un uomo dal cuore d’oro, capace di offrire sempre una parola di conforto a chiunque ne avesse bisogno", lo ha ricordato il Sindacato Italiano Militari Carabinieri. "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi del presidio di Moncalieri e tra i tantissimi amici che ne hanno apprezzato, negli anni, l’umanità e la dedizione".

Il papà caduto in servizio nel 1977

La famiglia Terminiello era stata colpita già da un gravissimo lutto nel passato: Giovanni, infatti, era il figlio di Giuseppe, caduto in servizio il 2 maggio 1977 insieme al collega Tonino Gubbioni in un tragico agguato proprio a Moncalieri, nel periodo buio del terrorismo e degli attentati.