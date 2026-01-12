 / Cronaca

Vandalismi in piazza Montale: transenne divelte e pietre staccate dall’ex fontana

La denuncia dei residenti tra panchine danneggiate e arredi urbani rovinati

Ancora atti di vandalismo ai danni dell’ex fontana in piazza Montale, nel quartiere Vallette. Vittima di lanci di transenne e di pietre, come denunciato dalle associazioni della zona. Ma non solo, il bollettino sembra ben più ampio tra panchine danneggiate, arredi urbani rovinati e segni evidenti di incuria: immagini che parlano da sole e che riaccendono la preoccupazione dei residenti per uno spazio che dovrebbe essere luogo di incontro e che invece continua a vivere nell’abbandono.

Transenne e marmi

Basta vedere le foto delle transenne gettate per divertimento nella ex fontana o dei marmi staccati che rischiano di diventare un pericolo per anziani e disabili. La piazza, frequentata quotidianamente da famiglie, anziani e bambini, torna così al centro delle segnalazioni. Un problema che non è nuovo: negli anni, piazza Montale è già stata protagonista di articoli e denunce legate a episodi di degrado, vandalismo e mancanza di manutenzione, senza che la situazione sembri trovare una soluzione duratura.

"Colpire un intero quartiere"

Rovinare la piazza significa colpire l’intero quartiere e chi lo vive ogni giorno”, è il sentimento condiviso da molti abitanti della zona. Un gesto che non ha giustificazioni e che lascia ferite non solo materiali, ma anche nel senso di appartenenza. Mesi fa, in ultimo, ci aveva pensato il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 5, Pasquale Frisina, a denunciare la situazione di abbandono.

