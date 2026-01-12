TorinOggi.it cerca una figura commerciale con spiccate doti di pubbliche relazioni

TorinOggi.it, testata giornalistica online di riferimento per l’informazione locale della provincia di Torino facente parte del Gruppo MoreNews, amplia il proprio team e apre la selezione per una figura commerciale con solide capacità relazionali.
Il ruolo
La risorsa si occuperà dello sviluppo commerciale del quotidiano, della gestione dei rapporti con aziende, enti e partner, e della valorizzazione dei progetti editoriali e di comunicazione del gruppo.
Sarà un punto di riferimento per:
- acquisizione e fidelizzazione di clienti e investitori pubblicitari
- progettazione di collaborazioni, format speciali e iniziative di comunicazione
- gestione di relazioni istituzionali e commerciali sul territorio
- creazione di opportunità di business legate al mondo media, eventi e digital
Il profilo ricercato
Non si cerca un primo impiego ma una persona che abbia già maturato esperienze concrete in ambito commerciale, comunicazione, media, marketing o pubbliche relazioni.
Requisiti preferenziali:
- esperienza nella vendita di servizi, advertising, progetti editoriali o digitali
- forte attitudine alle relazioni umane e al networking (titolo preferenziale)
- autonomia organizzativa e orientamento ai risultati
- capacità di rappresentare il brand con stile, credibilità e visione
- conoscenza del tessuto economico e imprenditoriale piemontese (titolo preferenziale)
Proposta Lavorativa
- collaborazione con una testata solida, riconosciuta e in continua crescita
- un ruolo di visibilità, relazione e sviluppo
- contesto dinamico, stimolante, con ampio spazio di iniziativa
- inquadramento e compenso commisurati all’esperienza ed ai risultati, anche per figure ad alta professionalità
Gli interessati possono inviare curriculum e breve presentazione a: media@morenews.it