Alzheimer e disturbi cognitivi, in Piemonte 166mila casi. Torino la più colpita: "Con la prevenzione 28mila in meno"

Con oltre 166mila casi soltanto in Piemonte, l’Alzheimer e le altre forme di disturbo cognitivo stanno diventando una delle principali cause di disabilità: numeri in crescita, anche a causa di una popolazione sempre più anziana. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti dal punto di vista diagnostico-terapeutico, dell’innovazione e della tecnologia. Ma molto resta da fare anche in Piemonte per garantire un equo accesso ai servizi di assistenza, diagnosi e cura.