Da Genova alle Molinette per un trapianto urgente, salvata la vita a una donna di 43 anni

Una giovane donna di 43 anni è stata salvata nei mesi scorsi alle Molinette grazie ad un delicato trasporto dalla Liguria al Piemonte in Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), una procedura salvavita che supporta il cuore e i polmoni in caso di grave insufficienza respiratoria o cardiaca. Ad effettuare l'intervento, l'equipe del professor Mauro Rinaldi .

Ad occuparsi del suo trasferimento, resosi necessario a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute e alla necessità di essere sottoposta ad un trapianto urgente di polmoni (procedura che in Liguria ancora non è possibile effettuare), l’Ecmo team dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, un gruppo multidisciplinare composto da cardiochirurghi, cardio-anestesisti, perfusionisti (tecnici della circolazione extracorporea), cardiologi e infermieri in grado di impiantare e gestire l’Ecmo, un complesso macchinario che sostituisce appunto la funzione di questi organi vitali.