 / Politica

Politica | 12 gennaio 2026, 15:50

Dopo l'addio di Crosetto jr, Emilio Iodice entra in Sala Rossa con FdI

Diventa nuovo capogruppo dei meloniani Enzo Liardo

Emilio Iodice entra in Sala Rossa con FdI

Emilio Iodice entra in Sala Rossa con FdI

Dopo le dimissioni di Giovanni Crosetto, entra in Sala Rossa tra le file di Fratelli d'Italia Emilio Iodice. A fine 2025 il nipote del ministro della Difesa ha lasciato il Consiglio Comunale di Torino, per così dedicare tutto il suo tempo al Parlamento Europeo, dove era stato eletto a giugno 2024. 

E così al suo posto è entrato il primo dei meloniani non eletti, il manager della sanità Emilio Iodice. Un tempo leghista ed ex direttore dell’ospedale Molinette, è andato a sedersi accanto ai colleghi Enzo Liardo e Ferrante De Benedictis.

E dopo l'addio di Crosetto, diventa capogruppo di FdI in Sala Rossa Liardo, che commenta: "Consapevole dell'importanza del ruolo, affronterò questo nuovo capitolo con determinazione e senso di responsabilità".

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium