Incidente stradale questo primo pomeriggio in corso Vittorio all'altezza di piazza Adriano.

Lo scontro è avvenuto tra un'auto a noleggio e un'ambulanza, quest'ultima nello scontro si è ribaltata.

Al momento non si hanno dettagli sulle condizioni dei feriti coinvolti.

A causa dell'incidente la linea bus 55 è stata deviata direzione via Moncalieri (Grugliasco) da piazza Adriano per via Frejus, corso Racconigi.