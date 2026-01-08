Luci e ombre della nuova legge sulla montagna a Perosa Argentina

La recente legge sulla montagna del ministro Roberto Calderoli è al centro dell’incontro che si terrà domani, venerdì 9 gennaio, alle 18,30, a Villa Willy a Perosa Argentina (ingresso da via Re Umberto). Promosso dal Pd si occuperà delle ricadute della normativa sul Pinerolese e sulle sue luci e le sue ombre.

“Il taglio dei Comuni riconosciuti come montani (dovrebbero scendere da 4.000 a 2.800, ndr) comporterà nuove condizioni per le attività agricole, i fondi per i piani di manutenzione ordinaria saranno distribuiti in maniera diversa e così via – anticipa la consigliera regionale Pd Monica Canalis –. Diversi paesi del Pinerolese, da San Secondo di Pinerolo a Frossasco, passando per Cumiana sono a rischio uscita dall’elenco”.

L’incontro però non servirà solo per fare il punto sulla legge, ma anche “per raccogliere i bisogni e le criticità dei territori montani”.

Oltre a Canalis, interverranno l’onorevole Gian Antonio Girelli, Giacomo Benedetti del Cai, Roberto Colombero dell’Uncem, Patrizia Giachero del Gal, Jacopo Suppo vicesindaco della Città Metropolitana, Andrea Coucourde segretario del Pd delle Valli Chisone e Germanasca e i sindaci di Perosa Argentina Nadia Brunetto e Pinasca Igor Alessandro Bonino (componente anche di Federbim). Presenti anche i sindaci: Maurizia Allisio (Torre Pellice), Renzo Costantin (Pramollo) e Flavio Reynaud (San Germano Chisone).