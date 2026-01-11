Giovani Democratici: nasce la nuova segreteria regionale

Il coordinamento regionale dei Giovani Democratici del Piemonte ha ufficialmente insediato la sua nuova segreteria.

"Un fatto che segna un momento di svolta e rinascita per il nostro territorio - si legge nella nota stampa -. Dopo anni in cui la giovanile piemontese, come tante altre realtà, si è trovata priva di una guida nazionale, accogliamo con entusiasmo questa nuova fase, che per la prima volta da molto tempo vede una segreteria regionale operare in coordinamento con la segreteria nazionale. È in questo nuovo orizzonte di chiarezza e rinnovamento che la segreteria regionale del Piemonte si pone come obiettivo di dare nuova forma al protagonismo giovanile sul nostro territorio, ricucire i legami con le comunità locali e tradurre l’energia delle nuove generazioni in proposte concrete."

“Sono orgogliosa della squadra che abbiamo composto, fatta di persone accomunate da un obiettivo comune - dichiara la neoeletta Segretaria regionale Annet Moscatello - crediamo nella possibilità di poter essere la forza del cambiamento. Abbiamo una visione ben chiara della società che vogliamo, per garantire a chi verrà di godere di diritti di cui oggi la nostra generazione si vede privata. Vogliamo lottare per una società più giusta ed equa, in cui tutte e tutti, ovunque, possano avere dignità. È necessario superare paradossi inaccettabili come il lavoro povero. Dobbiamo lottare per posti di lavoro sicuri, in cui nessuno rischi la vita o subisca gravi infortuni. Difendiamo il diritto universale alla salute, garantendo a tutte e tutti l’accesso a cure tempestive attraverso un Servizio Sanitario Nazionale pubblico e da rafforzare. Allo stesso modo, rivendichiamo il diritto a un’istruzione gratuita e di qualità, realmente accessibile. Vogliamo inoltre investire nello sviluppo di infrastrutture e di un sistema di trasporti pubblici efficiente, su ferro e su gomma, capace di collegare l’intero territorio piemontese, senza lasciare indietro le aree interne e montane, che rappresentano il cuore della nostra Regione. Dobbiamo alzare la voce di fronte ai tagli che vanno a colpire i piccoli comuni, promuovendo al contrario soluzioni contro lo spopolamento dei nostri territori e continuare a promuovere i valori della nostra Costituzione, ricordando il passato da cui veniamo per non vanificare gli sforzi di chi ha lottato, con la fatica e la vita, per garantirci oggi di vivere in un’Italia libera e democratica” .

Sulla nuova fase organizzativa interviene anche la Vicesegretaria regionale Sveva Sapino: “Sono molto onorata del ruolo e della delega che la Segretaria Annet Moscatello ha scelto per me. È una posizione importante, direttamente al suo fianco. Per quanto riguarda la delega, intendo continuare l’attività, iniziata da Segretaria metropolitana di Torino, dei sopralluoghi al CPR di Corso Brunelleschi, per portare fuori tutta la sofferenza e l’ingiustizia di quel non-luogo. Inoltre, vorrei portare all’attenzione la questione dei permessi di soggiorno, arrivando a proporre, insieme al gruppo che mi accompagnerà, dei cambiamenti al sistema che li regola, per facilitarne l’ottenimento. Perché un Paese davvero giusto è un Paese che non lascia indietro nessuno”.

Sul fronte comunicazione, il Responsabile Comunicazione Jacopo Geromin sottolinea la necessità di un cambio di paradigma: “La Giovanile democratica deve diventare un punto di riferimento per tutto il Partito nell’ambito della comunicazione. Le parole che scegliamo non sono neutrali: costruiscono realtà e diventano fatti concreti. Se continuiamo a raccontarci solo come forza di opposizione, resteremo confinati in quel ruolo. È tempo di cambiare approccio. Dobbiamo superare la critica fine a sé stessa e iniziare a parlare in modo chiaro, propositivo e credibile. Raccontare chi siamo, quali sono le nostre idee, le nostre proposte e mostrare i giovani eletti che rappresentano una nuova generazione di impegno politico. Basta dare visibilità a Meloni, basta dare visibilità a Cirio. Da oggi saremo noi i veri protagonisti della nostra comunicazione. Dobbiamo valorizzare ciò in cui crediamo e dare forza al nostro progetto, mostrando che esiste un’alternativa concreta di sinistra, competente e capace di governare il futuro”.

Infine, il Vicesegretario Alessandro Barone richiama il ruolo politico e culturale dell’organizzazione: “Ci troviamo oggi a un bivio democratico. Come organizzazione giovanile, abbiamo il dovere di scegliere chi essere e quale futuro intendiamo costruire. In un mondo segnato da un crescente individualismo, la nostra missione è ricostruire il senso di comunità, riportando le persone al centro dell’azione politica. Vogliamo restituire la speranza che un mondo migliore sia possibile, creando le condizioni affinché ogni individuo possa trovare la sua piena realizzazione all'interno della società”.