Guasti e problemi all'illuminazione pubblica, il Comune di Chieri diffida il gestore

«A fronte dei guasti che si sono verificati in piazza Mazzini e in via Carlo Alberto, abbiamo inviato una formale diffida ad Enel Sole, contestando il mancato rispetto dei tempi di intervento di manutenzione, il mancato riscontro alle richieste formulate dagli uffici comunali, e la volontà dell’Amministrazione di applicare le penalità previste dal contratto di servizio. Non possiamo accettare che alcune zone del centro cittadino siano lasciate al buio, mettendo a rischio l’incolumità fisica dei residenti e degli utenti della strada, oltre a creare un problema di mancanza di sicurezza»: lo annuncia il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

Nella lettera di diffida si precisa anche che, in data 29.12.2025, 07.01.2026 e 12.01.2026, sono state inviate reiterate segnalazioni relative ai guasti in piazza Mazzini e via Carlo Alberto, sia telefonicamente sia via mail dai Servizi competenti dell’Area Opere Pubbliche e Patrimonio, senza aver ricevuto alcun riscontro formale da parte di Enel Sole.

«Appresa la notizia di quanto accaduto in piazza Mazzini ci siamo immediatamente attivati, sollecitando l’intervento urgente di Enel Sole-aggiunge l’assessore alla Sicurezza e al Commercio Biagio Fabrizio Carillo-il Comando della Polizia Locale ha organizzato passaggi delle pattuglie negli orari serali nelle zone interessate dal blackout. Quello della sicurezza urbana è un tema importante, che non può essere sottovalutato»

«Siamo consapevoli che non si tratta di problemi occasionali e non possiamo più accettare il ripetersi di situazioni che recano danno a cittadini ed esercenti-commenta l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena-guasti di questo tipo si sono verificati più volte in diverse zone della città, oltre a piazza Mazzini e via Carlo Alberto, ad esempio in via San Filippo, via IV Novembre, via della Pace, piazza Gerbido e in una parte di via San Giorgio. Come Amministrazione abbiamo affidato un incarico per la redazione del Piano dell’illuminazione pubblica al fine di censire i quadri di alimentazione e i punti luce presenti nel territorio comunale e studiare le soluzioni di ammodernamento ed efficientamento più opportune».