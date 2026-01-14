Parco archeologico tra rifiuti appesi sugli alberi e panchine dormitorio

Un tesoro archeologico nel cuore di Torino ridotto a simbolo di incuria e abbandono. Tra sacchi dell’immondizia appesi agli alberi e panchine invase dai clochard. È questa l’immagine che oggi offrono i giardini delle Porte Palatine, l’area verde che dovrebbe valorizzare uno dei monumenti romani più importanti e meglio conservati della città.

Una situazione che la consigliera di Circoscrizione 1 di Fratelli d’Italia, Grazia Poggio Sartori, definisce gravissima. “È inaccettabile che un patrimonio storico e archeologico di questo valore venga lasciato nel degrado più totale” denuncia la consigliera, sottolineando come l’incuria stia cancellando il valore culturale e simbolico dell’area.

A pochi passi dal Duomo, da Porta Palazzo e dai principali flussi turistici, il parco si presenta in condizioni complicate. Sporcizia diffusa, rifiuti abbandonati, panchine trasformate in giacigli e una sensazione generale di insicurezza raccontano una realtà di abbandono.

“Un luogo che dovrebbe raccontare la storia millenaria di Torino - conclude la consigliera -, e che invece testimonia il fallimento delle politiche di tutela e decoro urbano. Per questo chiederò un intervento immediato di ripristino dell’ordine”.