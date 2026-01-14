Le grandi trasformazioni urbanistiche di Pinerolo nel Novecento

Lo spunto sono due capitoli del secondo volume ‘Pinerolo. Mille anni di storia’ (Marcovalerio) e le ‘passeggiate urbanistiche’ organizzate da Italia Nostra. La sezione pinerolese propone per domani, giovedì 15 gennaio, alle 18, la conferenza ‘Le grandi trasformazioni urbanistiche di Pinerolo nel corso del ’900’. L’appuntamento è alla libreria Mondadori di piazza Barbieri 15 (ingresso libero). Protagonista l’architetto urbanista Eros Primo, accompagnato da Maurizio Trombotto, con cui ha dato un contributo importante al volume storico.

“Seguiremo i passaggi dei capitoli ‘La città del Novecento’ e ‘1968-2000: dal Piano Regolatore Ognibene al Piano Sutti-Cellino e sue varianti’ – introduce Trombotto, per l’associazione –. La conferenza sarà incentrata sugli interventi di Primo e io la condurrò, facendo, se ci sarà tempo degli inserti su come è cambiata Pinerolo nell’epoca fascista. Sarà un’occasione per conoscere il passato e iniziare a pensare al futuro”.

Presenti all’evento anche Flavio Fantone, presidente di Italia Nostra, Ilario Manfredini e Marco Civra, rispettivamente curatore e editore del volume.