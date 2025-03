Ruba una borsa in un supermercato a Collegno: colto sul fatto e fermato da un maresciallo fuori servizio

Un giovane 25enne di origini peruviane è stato arrestato nella giornata di ieri, lunedì 3 marzo, dopo essere stato sorpreso a rubare la borsa ad una cliente all'interno di un supermercato a Collegno in piazza Piemonte.

Già noto alle forze di polizia e irregolare sul territorio nazionale il ladro è stato colto sul fatto da un Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Grugliasco in quel momento non in servizio.

Fermato dal maresciallo in abiti civili

Il militare si è accorto che il 25enne, aggirandosi fra la clientela con fare sospetto, si era impossessato della borsa di una pensionata – lasciata appoggiata sul carrello - tentando di allontanarsi in compagnia di un complice. Il maresciallo ha prontamente bloccato il sospettato e avvisato la centrale operativa per far giungere i rinforzi mentre il complice è riuscito a fuggire. La borsa è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle operazioni, l’interessato è stato tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, in quanto gravemente indiziato dei reati di “furto aggravato in concorso” e “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”.