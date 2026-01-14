Multinazionali estere, il Piemonte convince: oltre il 90% resta o investe ancora

I dati presentati oggi dalla Camera di commercio di Torino e da Unioncamere Piemonte sulle multinazionali estere confermano la solidità e l’attrattività del sistema economico piemontese, con imprese radicate sul territorio, performance positive e prospettive di crescita concrete.

In Piemonte operano 1.300 imprese a controllo estero, con 5.680 localizzazioni e oltre 183 mila addetti. L’indagine 2025 evidenzia un quadro particolarmente significativo: il 76% delle imprese intende confermare la propria presenza in regione e un ulteriore 15% prevede di rafforzarla, mentre fatturato e investimenti mostrano andamenti positivi tra il 2024 e il 2025. Un segnale chiaro di fiducia nel territorio e nelle sue potenzialità.

"I dati diffusi oggi ci restituiscono l’immagine di un Piemonte credibile, competitivo e capace di attrarre e trattenere investimenti internazionali - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Bilancio, Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano -. Il fatto che oltre nove imprese su dieci confermino o rafforzino la propria presenza è un risultato che nasce da un lavoro costante su infrastrutture, capitale umano, qualità dei servizi e collaborazione istituzionale”.

L’indagine mette in evidenza anche i principali punti di forza riconosciuti dalle multinazionali: qualità delle risorse umane, sistema formativo, infrastrutture ICT, qualità della vita e servizi di supporto, elementi che rendono il Piemonte un territorio competitivo nel contesto europeo e internazionale.

“Come Regione - proseguono Cirio e Tronzano -, abbiamo scelto di investire con decisione sull’attrazione e sul supporto continuativo alle imprese investitrici, passando da una logica di insediamento a una di consolidamento nel tempo. In questa direzione va anche Piemonte Invest, lanciato alla fine dello scorso anno, che mette a sistema strumenti, competenze e accompagnamento dedicato agli investitori esteri e alle imprese già presenti, semplificando i percorsi e rafforzando il dialogo con il territorio”.

La Regione Piemonte continuerà a lavorare, in sinergia con il sistema camerale, il Ceipiemonte e tutti gli attori istituzionali, per valorizzare i punti di forza emersi e intervenire in modo mirato sulle aree di miglioramento, a partire dalla semplificazione e dal sostegno alla competitività delle imprese.

“Questi risultati - concludono Cirio e Tronzano -, confermano che la direzione intrapresa è quella giusta: fare del Piemonte un luogo in cui le imprese investono, crescono e costruiscono valore nel lungo periodo”.