Autobus del venerdì, tornano le corse utili alle scuole tra Bobbio, Villar e Torre Pellice

Sono state reintrodotte le corse del venerdì tra Bobbio Pellice e Torre Pellice che permettono agli alunni dei plessi dell’Istituto comprensivo Rodari di spostarsi tra un paese e l’altro. Le corse mercatali erano state sospese a inizio dicembre per la scarsa frequentazione, senza tenere conto delle esigenze delle scuole di Bobbio Pellice e Villar Pellice, evidenziate da alcune insegnanti.

“L’Agenzia della mobilità piemontese ha comunicato la scorsa settimana a noi sindaci e all’Istituto che Arriva Italia garantirà le corse che servono alle scuole per poter svolgere i progetti scolastici già in calendario” annuncia Mauro Vignola, sindaco di Bobbio Pellice.

Le prime corse ripristinate per gli alunni sono quelle di venerdì 16 gennaio.