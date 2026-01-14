 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 14 gennaio 2026, 09:20

Autobus del venerdì, tornano le corse utili alle scuole tra Bobbio, Villar e Torre Pellice

Ripristinato il collegamento dopo la sospensione di dicembre: il servizio servirà agli alunni dell’Istituto comprensivo Rodari per i progetti scolastici già in calendario

Sono state reintrodotte le corse del venerdì tra Bobbio Pellice e Torre Pellice che permettono agli alunni dei plessi dell’Istituto comprensivo Rodari di spostarsi tra un paese e l’altro. Le corse mercatali erano state sospese a inizio dicembre per la scarsa frequentazione, senza tenere conto delle esigenze delle scuole di Bobbio Pellice e Villar Pellice, evidenziate da alcune insegnanti.

“L’Agenzia della mobilità piemontese ha comunicato la scorsa settimana a noi sindaci e all’Istituto che Arriva Italia garantirà le corse che servono alle scuole per poter svolgere i progetti scolastici già in calendario” annuncia Mauro Vignola, sindaco di Bobbio Pellice.

Le prime corse ripristinate per gli alunni sono quelle di venerdì 16 gennaio.

Elisa Rollino

