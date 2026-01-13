Addio parcheggi, arriva la nuova fermata: lungo Dora Firenze cambia volto

Meno parcheggi, più sicurezza e una fermata finalmente accessibile a tutti. È questo il cuore dell’intervento previsto in lungo Dora Firenze all’angolo con corso Verona, dove è in programma il rifacimento completo di una delle fermate Gtt più frequentate della zona, utilizzata ogni giorno dagli studenti del campus Luigi Einaudi e residenti.

A spiegare il percorso è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri : " Questo era un intervento che avevamo messo in campo da diverso tempo, così come gli interventi fatti su corso Vercelli e su corso Emilia. Sono stati tanti i sopralluoghi fatti con la Città e con GTT e, di conseguenza, l’accessibilità ai mezzi pubblici sarà garantita a tutte le persone. È una fermata molto frequentata sia da studenti sia dai residenti, quindi ci sembrava doveroso avere una fermata alla portata di tutti ".

Un intervento che, secondo il parere della Circoscrizione 7, punta a risolvere criticità evidenti: banchina troppo stretta, spazi insufficienti per accogliere l’alto numero di utenti e una convivenza difficile tra auto in sosta e passeggeri in attesa del bus. Da qui la scelta, ritenuta necessaria, di eliminare alcuni parcheggi per allargare la fermata e rendere l’area più sicura.

L’obiettivo, ora, è stringere sui tempi. "Speriamo che i lavori partano entro i primi sei mesi di quest’anno – aggiunge Deri – altrimenti continueremo a insistere con la Città e con GTT". Tra i prossimi interventi ci sarà anche una nuova pensilina su corso Casale, in zona Sassi: "Dimostriamo così che stiamo rispondendo alle esigenze di tutti i quartieri della nostra Circoscrizione".

Un nodo centrale riguarda proprio la riorganizzazione degli spazi. A chiarirlo è il coordinatore alla Pianificazione Territoriale Locale e alla Mobilità della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras: "Questa fermata viene utilizzata con frequenza dagli studenti. Quest’area ha già avuto interventi come il rialzamento della fermata e la riqualificazione dell’area erbosa, oltre a quella su viale Ottavio Mai. L’ultimo tassello che volevamo aggiungere era la fermata, perché non ha dimensioni idonee a ospitare la mole dei fruitori abituali".

Da qui la decisione di sacrificare i posti auto: "I parcheggi abbiamo deciso di toglierli per garantire maggiore sicurezza ai fruitori della fermata. Questa scelta è la conseguenza di diversi sopralluoghi". Piras anticipa anche altri interventi in arrivo: "È pronto anche un progetto su via Carcano e speriamo di partire non tra molto anche in quella zona".

Dal punto di vista tecnico, Gtt conferma che il progetto è pronto e prevede l’allungamento della banchina proprio per gestire l’elevato afflusso di studenti. I lavori includeranno anche il rifacimento dell’attraversamento pedonale di via Mantova, nel tratto di collegamento tra la pista ciclabile e corso Verona. Nel nuovo allungamento non saranno più presenti parcheggi e verranno posizionate transenne per impedire la sosta e aumentare la sicurezza dell’area.