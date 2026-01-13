Rivalba, una rotatoria per rendere più sicuro l’incrocio tra la provinciale 97 e la diramazione 2 della Sp 118

La necessità e l’opportunità di realizzare una rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 97 e la diramazione 2 della Provinciale 118 è stata al centro del confronto tra il Sindaco di Rivalba, Davide Rosso, e il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”. Ad accompagnare il primo cittadino di Rivalba c’era la Consigliera metropolitana Clara Marta. Il Comune di Rivalba ha sottolineato l’importanza della messa in sicurezza di un punto della viabilità provinciale in cui si sono già verificati incidenti stradali gravi. L’amministrazione locale ha incaricato un professionista di elaborare due ipotesi progettuali di massima, aventi dimensioni e caratteristiche diverse. Il dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti e della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ha precisato che la tipologia della rotatoria da realizzare a Rivalba potrà essere quella “compatta”, che prevede un diametro esterno compreso tra 25 e 40 metri. Il Vicesindaco metropolitano ha preso l’impegno di approfondire la questione, sulla base di eventuali rilievi sullo stato attuale dell’intersezione, ma anche di analisi sui volumi di traffico e sull’assetto delle proprietà confinanti con le due arterie. Verranno valutate le due ipotesi di massima, al fine di pervenire alla definizione di un DOCFAP-Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.