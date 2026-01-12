 / Attualità

Attualità | 12 gennaio 2026, 16:12

Sciopero dei taxisti: si annuncia un martedì nero per gli spostamenti

Ritrovo in piazza Vittorio alle 8 e poi corteo fino sotto la prefettura

Si annuncia un martedì nero domani per chi dovrà spostarsi con un auto di vecchia immatricolazione o avrà bisogno di servirsi di un taxi: domani, 13 gennaio 2026, ci sarà lo stop causa smog per tutti i diesel fino all'Euro 5, cui si andrà ad aggiungere anche l'annunciato sciopero dei taxi.

Da piazza Vittorio alla prefettura

A Torino (come in altre parti d'Italia) è prevista anche una manifestazione da parte dei tassisti. Ritrovo in piazza Vittorio alle ore 8, cui seguirà un corteo a piedi fino sotto la prefettura, con arrivo stimato attorno alle 9.30. Il cambio del percorso inizialmente previsto è dovuto all'insediamento del nuovo Questore. Alcuni dei taxisti saranno presenti alla manifestazione nazionale prevista a Roma.

