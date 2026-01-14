“Per i pendolari prendere il treno è un vero calvario”

Lunedì l’ennesima giornata di passione per i pendolari della Pinerolo-Chivasso e i sindacati prendono posizione sui continui disservizi. Cgil, Cisl e Uil diffondono un comunicato unitario in cui tirano direttamente in ballo la Regione: “È necessario che la Regione prenda seriamente in mano la situazione e investa nella linea ferroviaria per renderla finalmente efficiente e affidabile. Serve un collegamento funzionante con Torino che si innesti in un più ampio piano integrato dei trasporti in grado di rispondere ai bisogni necessari anche a prevenire l'isolamento e il conseguente spopolamento delle aree interne montane”.

La nota, infatti, rimarca come “le cittadine e i cittadini che utilizzano questo servizio vivono ogni giorno un vero e proprio calvario, senza alcuna certezza sulla durata del viaggio” e i pendolari per lavoro rischiano anche penalizzazioni in ufficio o in azienda. Cgil, Cisl e Uil sottolineano come “la situazione è grave e non può non essere presa in seria considerazione da tutti i soggetti chiamati a garantire una corretta gestione del trasporto pubblico ferroviario”, indirizzandosi direttamente a Marco Gabusi: “Chiediamo che l’Assessorato Regionale prenda finalmente in seria considerazione la situazione di disagio che da troppo tempo penalizza il trasporto ferroviario pinerolese e ridia giusta attenzione e dignità ai suoi cittadini”.