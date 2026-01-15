Dopo Juve-Cremonese restano all'Allianz Stadium "fino alla fine": fratello e sorella nei guai

Una vittoria travolgente vale una trasferta "fino alla fine"? Devono averlo pensato un uomo e una donna - fratello e sorella - che lunedì scorso sono arrivati a Torino da Bologna per assistere al posticipo Juventus-Cremonese. Partita conclusa 5-0 per i padroni di casa, ma che per i due non ha avuto fine al triplice fischio: anzi. I tifosi in questione non hanno più voluto abbandonare l'Allianz stadium e si sono nascosti in una saletta, in attesa che il resto del pubblico lasciasse l'impianto.



Si sono addirittura messi a mangiare e si sono addormentati sui divanetti, fino a quando non sono stati scoperti dagli uomini della vigilanza. Chiamato il 112, sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che li hanno fermati mentre tentavano la fuga: l'uomo aveva ancora tre bottiglie di spumante in mano. Per lui è così scattato l'arresto e si attende il rito per direttissima, mentre la sorella è stata denunciata. Le accuse sono di furto in concorso.