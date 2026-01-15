Droga, sequestrato mezzo chilo di cocaina a Madonna di Campagna: due persone in manette

Due persone sono state arrestate dalla Polizia per motivi di droga a Madonna di Campagna: gli agenti, infatti, hanno notato un’auto con un uomo a bordo percorrere corso Cincinnato e fermarsi in via Lucca. Poco dopo, il conducente è stato avvicinato da una persona a bordo di un’altra macchina. I poliziotti si sono accorti che i due uomini, fingendo di chiacchierare, si stavano scambiando una busta con all’interno sostanza stupefacente, per poi ripartire con le due vetture accodandosi l’una all’altra in maniera non casuale.

Dal controllo, i due sono stati trovati in possesso di oltre 500 grammi di cocaina e di una somma di denaro probabile provento dell’attività illecita, oltre che di vario materiale per il confezionamento della sostanza. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti.