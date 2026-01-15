L'intelligenza artificiale rende più stretto l'abbraccio tra Stellantis e Torino: il Gruppo entra in AI4I

Torino e Stellantis, da oggi, sono un po' più vicine. O, quantomeno, un po' meno lontane: è stata infatti ufficializzata questa mattina presso la sede romana del Mimit - alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - l’adesione del Gruppo erede dells storia Fiat all’Istituto italiano di intelligenza artificiale (AI4I), il primo istituto nazionale, nato su iniziativa del governo con sede a Torino, interamente dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale all’economia reale.

Urso: "Competitività e sovranità tecnologica"

“L’ingresso di Stellantis in AI4I rafforza la competitività del sistema produttivo e promuove l’innovazione tecnologica del settore automotive. Si tratta di un segnale chiaro, perché il potenziamento delle capacità del Paese nei settori dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori è prioritario per la politica industriale. La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato diventa così una leva strategica per accelerare ricerca e sviluppo e consolidare la sovranità tecnologica italiana ed europea”, ha dichiarato il ministro Urso.

Stellantis: "Costruire un ecosistema di innovazione nazionale solido"

All’evento hanno partecipato tra gli altri il Coo di Stellantis per Enlarged Europe e European Brands, Emanuele Cappellano, il presidente di AI4I, Fabio Pammolli e Guglielmo Caviasso, direttore del Centro Ricerche CRF di Stellantis. “La sinergia tra industria, università e centri di ricerca è fondamentale per costruire un ecosistema dell’innovazione nazionale solido e competitivo, fatto di infrastrutture, capitale umano e ricerca avanzata. È per questo motivo che con il Mimit abbiamo deciso di rendere l’adesione a queste realtà di ricerca altamente qualificate come parte integrante del nostro Piano di impegni per l’Italia”, ha affermato Cappellano, aggiungendo che “sono certo che grazie alla collaborazione con AI4I rafforzeremo ulteriormente la leadership di Stellantis nell’innovazione tecnologica e insieme potremo valorizzare ancor di più le competenze della comunità scientifica e produttiva del nostro Paese, a beneficio di tutti i nostri clienti e delle società in cui operiamo”. “AI4I - ha precisato Pammolli - si propone come hub nazionale e internazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in grado di attrarre giovani talenti e leader scientifici, creare strumenti e servizi AI per le imprese, sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e contribuire alla sovranità tecnologica italiana ed europea”.