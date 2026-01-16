 / Cronaca

Cronaca | 16 gennaio 2026, 08:42

Ragazzino investito a San Sebastiano da Po: corsa disperata all'ospedale per un 14enne in codice rosso

I fatti si sono verificati alle 7.30 sulla provinciale 590: è stato affidato alle cure dei medici del Giovanni Bosco

Investito un ragazzo di 14 anni sulla provinciale

Investito un ragazzo di 14 anni sulla provinciale

Investito sulla provinciale quando era ancora buio. Grave incidente questa mattina sulla provinciale 590 a San Sebastiano da Po: erano circa le 7.30 quando un ragazzo di 14 anni è stato travolto da una macchina, mentre stava a raggiungendo a piedi la fermata bus. 

Travolto a pochi metri da casa

Il giovane, che abita a poca distanza dall'impatto, stavo andando a scuola quando è stato colpito da una vettura Mercedes Classe E. Il guidatore, dopo l'incidente, ha subito fermato la corsa del mezzo e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero: le sue condizioni sono subito apparse gravi. L'equipe dell'ambulanza che lo ha soccorso lo ha intubato e poi trasportato all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso: la prognosi è al momento riservata, ma sembra non sia in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Chivasso.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium