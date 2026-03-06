Cade con lo scooter in mezzo al corso e si fa male: viene soccorso dai passanti che chiamano l'ambulanza

Incidente e momenti di apprensione, questa mattina, in corso Castelfidardo. Una persona che viaggiava a bordo di uno scooter è infatti caduto a terra rovinando malamente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente e anche il centauro ha riportato conseguenze limitate.



Secondo le prime ricostruzioni, la persona a bordo del mezzo a due ruote ha inavvertitamente battuto un piede contro il marciapiede che passa al fianco della strada e ha perso l'equilibrio, finendo a terra.



Alcuni passanti hanno osservato la scena e hanno subito prestato soccorso alla persona coinvolta nell'incidente. Uno dei testimoni, un medico, ha prestato le prime cure e poi ha provveduto a chiamare il 112.