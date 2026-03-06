 / Cronaca

Cronaca | 06 marzo 2026, 11:15

Cade con lo scooter in mezzo al corso e si fa male: viene soccorso dai passanti che chiamano l'ambulanza

Fortunatamente non ci sono stati altri mezzi coinvolti in un tratto di strada che di solito è molto trafficato

Il momento dell'incidente e dei soccorsi

Incidente e momenti di apprensione, questa mattina, in corso Castelfidardo. Una persona che viaggiava a bordo di uno scooter è infatti caduto a terra rovinando malamente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente e anche il centauro ha riportato conseguenze limitate.

Secondo le prime ricostruzioni, la persona a bordo del mezzo a due ruote ha inavvertitamente battuto un piede contro il marciapiede che passa al fianco della strada e ha perso l'equilibrio, finendo a terra.

Alcuni passanti hanno osservato la scena e hanno subito prestato soccorso alla persona coinvolta nell'incidente. Uno dei testimoni, un medico, ha prestato le prime cure e poi ha provveduto a chiamare il 112.

redazione

