Cronaca | 06 marzo 2026, 14:10

Spina 3, furto in box e cantine all’alba ripreso dai residenti

La refurtiva passata oltre il cancello a un complice in corso Gamba

Un frame del video

Intorno alle 6.30 del mattino, nel cortile di un condominio di corso Gamba, alcuni residenti si sono svegliati assistendo a quello che sembrerebbe proprio un furto in diretta. Secondo quanto raccontato dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, un uomo si sarebbe introdotto nei box e nelle cantine dello stabile, recuperando diversi oggetti. La refurtiva sarebbe stata poi passata a un complice che lo attendeva all’esterno del cancello condominiale.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina, quando molte persone erano già sveglie e si preparavano a uscire di casa. Alcuni residenti hanno quindi segnalato la situazione alle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la polizia. “Un ringraziamento va al tempestivo intervento delle forze dell'ordine”, commenta Morando, che torna però a denunciare i problemi di sicurezza della zona.

Il consigliere ricorda infatti come negli ultimi mesi l’area di Spina 3 - tra via Ceva, corso Gamba e corso Rosai - sia stata teatro di numerosi episodi di criminalità, tra furti nelle auto in sosta, effrazioni nelle cantine dei condomini e intrusioni negli edifici.

Proprio nei giorni scorsi il tema è arrivato anche in Circoscrizione 4. “Da tempo faccio presente il problema di sicurezza che abbiamo in Spina 3 - spiega Morando -, e proprio mercoledì ho discusso un’interpellanza sul tema”.

