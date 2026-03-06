Piazza della Repubblica, intervento di pulizia e sgombero in un complesso Atc

Una nuova attività di sgombero e pulizia, dopo quella che ieri ha interessato via Ghedini, è stata condotta stamane nel cortile del complesso di edilizia sociale di Piazza della Repubblica, di proprietà della Città di Torino, in gestione all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

L’intervento, disposto da Atc, in collaborazione con il Comando di Porta Palazzo e con il Reparto di Operativo Speciale della Polizia Locale, ha permesso di rimuovere materassi, giacigli di fortuna e una grande quantità di rifiuti e materiali abbandonati nei cortili, sotto ai portici e nei corridoi delle cantine del complesso.

Una persona senza fissa dimora, presente al momento dell’intervento, è stata presa in carico della Polizia Locale per la collocazione in una struttura di ospitalità temporanea della Città, mentre una seconda si è allontanata. L’area è stata oggetto di sanificazione e pulizia da parte di un’impresa specializzata, mandata da Atc. Presente anche, per le operazioni di rimozione dei rifiuti, la società Amiat.

Il Presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, che si è recato stamane sul posto, ha dichiarato: “Ringrazio tutto il personale, dell’Agenzia, della Polizia Locale e di Amiat, impegnato in un’operazione, preparata da giorni e preceduta dall’affissione di comunicati in diverse lingue, che ha permesso di ristabilire il decoro nelle parti comuni del complesso, rispondendo alle segnalazioni dei residenti. Insieme all’intervento di ieri, credo che l’operazione sia un segnale di attenzione importante alle persone che vivono nelle case popolari”.