ADACI all’IDA Summit 2026: il procurement come strumento di politica industriale e cooperazione economica tra Italia e Africa

ADACI parteciperà all’ IDA Summit 2026 (che si terrà a Torino, 14–16 aprile 2026) con il lancio di un programma triennale che riconosce il procurement come leva di politica industriale, cooperazione internazionale e sicurezza delle supply chain.

La presentazione ufficiale del Summit si è tenuta a Milano il 14 gennaio presso La Boutique Tempini 1921.

Il Summit, promosso da IDA International – ONG accreditata ONU – in partnership con Cibus Tec, riunirà oltre 100 PMI italiane e africane con l’obiettivo di strutturare filiere produttive sostenibili, resilienti e reciprocamente vantaggiose.

In un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, blocchi commerciali, shortage di materie prime, crisi climatiche e dipendenza da filiere concentrate, ADACI propone un modello alternativo: passare da relazioni commerciali annuali a partnership industriali di lungo periodo, fondate su near shoring, decoupling, trasferimento tecnologico, investimento condiviso, qualificazione delle competenze locali e governance responsabile delle catene di fornitura.

“Il procurement pubblico e privato, non è più una funzione aziendale isolata, ma un’infrastruttura organizzata per la competitività delle aziende ed a salvaguardia della compliance”, afferma la Presidente di ADACI Federica Dallanoce. “L’Africa rappresenta un partner chiave per l’Italia e per l’Europa nella costruzione di filiere agroalimentari e manifatturiere sicure, sostenibili e indipendenti. In questo contesto, il procurement può diventare un ponte concreto tra imprese italiane e africane. Parliamo di supply chain più sicure, sostenibili e capaci di creare lavoro e valore su entrambi i territori.”

Il programma ADACI–IDA prevede formazione certificata, matchmaking industriale e un sistema di monitoraggio basato su KPI misurabili, attraverso la generazione di:

· scambi commerciali attivi,

· conoscenza reciproca,

· generazione di occupazione locale,

· riduzione dell’impatto ambientale,

· continuità delle forniture.

Il focus primario sulle filiere, sulle certificazioni di sostenibilità, sull’innovazione digitale e di prodotto sono strumenti di politica economica, sicurezza alimentare e sviluppo inclusivo.

Informazioni e contatti