SubbuteoLab: apre nel cuore della città uno spazio per agli appassionati del panno verde

A Torino apre un nuovo spazio dedicato interamente al Subbuteo.
SubbuteoLab, realtà fondata e guidata da Daniele Mancuso, celebra quest’anno i suoi 10 anni di attività.
Un decennio trascorso tra eventi, tornei e personalizzazioni, costruendo una comunità vibrante attorno al celebre gioco del calcio in miniatura.
L’apertura dello spazio nel centro storico non è solo un nuovo punto vendita, ma un omaggio alla tradizione e un invito a riscoprire il piacere del contatto personale.
L’inaugurazione sabato 7 e domenica 8 marzo.