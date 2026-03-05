Sicurezza, contratti e sfruttamento del lavoro: il mondo dell'edilizia si mette a confronto

È in programma venerdì 6 marzo 2026, a partire dalle ore 9, al Centro Congressi Certosa 1515 in via Sacra di San Michele 51 ad Avigliana (Torino) il XIX Congresso regionale del sindacato edile FenealUil Piemonte, momento di più alta espressione democratica del sindacato, occasione di confronto, analisi e programmazione strategica per il quadriennio a venire, in cui verrà eletto il nuovo segretario regionale.

I lavori congressuali affronteranno le principali sfide che il settore edile piemontese è chiamato ad affrontare nell'attuale contesto economico, normativo e tecnologico:

▸ Il futuro del settore delle costruzioni in Piemonte: analisi del quadro produttivo regionale, delle dinamiche occupazionali e delle prospettive di sviluppo del comparto;

▸ La salute sicurezza sul lavoro: stato dell'arte, criticità persistenti e proposte operative per il contrasto agli infortuni e alle malattie professionali nei cantieri.

▸ Il dumping contrattuale: fenomeni di concorrenza sleale attraverso il ricorso a contratti collettivi di minor tutela e strategie sindacali per il contrasto;

▸ La lotta allo sfruttamento del lavoro: analisi dei fenomeni di irregolarità, caporalato e subappalto illecito, con particolare riferimento alle filiere delle grandi opere.

▸ Lo stato delle grandi opere in Piemonte: aggiornamento sullo stato di avanzamento e sulle ricadute occupazionali del Terzo Valico dei Giovi e della Linea ad Alta Velocità Tav Torino-Lione.

▸ L'intelligenza artificiale nel settore edile: opportunità, rischi e prospettive dell'innovazione tecnologica per i lavoratori delle costruzioni: dall'automazione dei processi alla gestione della salute e sicurezza nei cantieri.

Oltre a rappresentanti degli Enti locali (Comune, Città Metropolitana e Regione Piemonte), ai lavori congressuali parteciperanno anche le principali associazioni rappresentative delle imprese del comparto delle costruzioni, come Ance Piemonte (Confartigianato, Cna) e Api, enti come Inps, Inail e Inl e associazioni nazionali come Sicurezza e Lavoro e Libera, a conferma del carattere dialogante e propositivo dell'iniziativa.

E non è stata casuale la scelta di riunirsi a congresso proprio alla Certosa 1515, luogo di sosta e di pensiero, punto di riferimento del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, che parteciperà all’iniziativa, così come l’associazione Sicurezza e Lavoro. Un chiaro riferimento alle battaglie degli edili della Uil per legalità e giustizia e per il contrasto alle mafie e al lavoro irregolare e insicuro.

"Celebrare il nostro congresso in questo luogo – afferma il segretario generale regionale FenealUil, Claudio Papa – significa ribadire con forza che la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e la difesa della legalità sono inscindibili, e che il sindacato è parte attiva nella costruzione di una società più giusta, equa e libera dalle infiltrazioni mafiose nel mondo del lavoro".

In un contesto nazionale e internazionale complesso, segnato dai conflitti e dal rincaro dei materiali e dei costi dell’energia, la FenealUil intende rimettere al centro del dibattito politico i salari e l’occupazione, in particolare quella giovanile.

"Non si tratta – spiega Papa – solo di difendere i lavoratori e le lavoratici dalle conseguenze delle trasformazioni, ma di provare a indirizzarle. Significa mettere al centro la questione salariale, contrattare qualità del lavoro e sicurezza in ogni cantiere, rappresentare giovani, migranti e nuove professionalità". "In questa fase – aggiunge – il sindacato deve essere un’infrastruttura sociale solida, in grado di tenere insieme lavoro, diritti, democrazia e futuro".