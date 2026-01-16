CHIOSCO MOBILE presenta la linea Delight al Sigep di Rimini 2026

SIGEP WORLD rappresenta l'evento di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice, attirando professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza.

L'evento offre una panoramica completa, dai prodotti, ingredienti e servizi alle attrezzature, arredi, soluzioni di packaging e tecnologie.

SIGEP è il luogo ideale per allacciare contatti e stringere relazioni con i principali player del settore. Ogni interazione rappresenta un'occasione preziosa per imparare, crescere e cogliere nuove opportunità di business.

Durante il Sigep di Rimini, CHIOSCO MOBILE presenterà la sua innovativa linea Delight, pensata per rivoluzionare l'esperienza del cibo di strada con chioschi mobili all'avanguardia. Sarà possibile visitare l'azienda torinese al padiglione C2, nello stand 029, dal 16 al 20 gennaio 2026.

Il chiosco Delight 2, concepito per offrire un'esperienza di gelateria moderna e coinvolgente, si distingue per il suo design elegante e funzionale. Grazie a una grafica accattivante, caratterizzata da piastrelle in stile mediterraneo, Il chiosco Delight 2 cattura l'attenzione anche per l'eleganza interna, con una gelateria dotata di carapine in acciaio che conferiscono un tocco di classe e professionalità.

Questo modello rappresenta la soluzione perfetta per chi desidera avviare o ampliare un'attività di gelateria in modo semplice e innovativo. Con la sua estetica distintiva e la sua funzionalità, è destinato a diventare un simbolo di stile e qualità nel settore del foodservice.

In collaborazione con l'affermata azienda Pizzicata, presenta il Chiosco Delight 3, una soluzione di punta per gli amanti della pizza, ma soprattutto della pinsa! Questa innovativa struttura è progettata per offrire un'esperienza di pizzeria su strada di alta qualità, unendo tradizione e modernità.

Il Chiosco Delight 3 rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo della ristorazione su strada con un prodotto versatile e di qualità. Perfetto per eventi di street food, fiere o catering privati.

Non perdete l'occasione di scoprire tutte le potenzialità dei chioschi e vederli in azione!

CHIOSCO MOBILE propone una vasta selezione di chioschi bar , sia fissi che su carrello omologato per uso stradale, la maggior parte dei quali è facilmente trainabile con una patente di guida di tipo B. Inoltre, offre la possibilità di ritirare un chiosco già allestito e pronto all'uso per qualsiasi tipo di attività.

Che si tratti di una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un info point o molte altre opzioni, potrai avviare la tua nuova attività o ampliarla partecipando a eventi di street food, fiere esclusive, oppure offrendo servizi di catering per feste private, compleanni e cerimonie.

Personalizza il tuo chiosco in vari modi, valorizza la tua immagine, dai visibilità al tuo marchio e rendi il tuo chiosco bar unico per catturare l'attenzione dei clienti e mettere in risalto ulteriormente il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta alla fiera Sigep di Rimini allo stand 029 nel padiglione C2 dal 16 al 20 Gennaio 2026; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un’offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897