Nichelino, la libreria Il Cammello intitolata all'ex sindaco Riggio

Ad un anno dalla sua scomparsa, l’associazione e libreria Il Cammello è stata intitolata ad Angelino Riggio, lo storico ex sindaco di Nichelino.

Una lunga e onorata carriera

Riggio è stata una figura di spicco a livello locale, anche consigliere regionale oltre che stimato medico, che nel 2007 aveva fondato la Scuola di Formazione Politica e nel 2011 aveva fatto nascere proprio la libreria Il Cammello, che per onorarne la memoria aveva già lanciato un concorso letterario, prima di decidere questa intitolazione.

Le motivazioni della scelta

"Un tributo alla visione lungimirante del nostro padre fondatore e al suo ruolo di guida in una promozione della cultura a Nichelino sempre fondata su ideali, impegno, generosità e cultura", hanno commentato i volontari dell’associazione Il Cammello.

Per ricordare Riggio hanno poi ripreso uno dei suoi ultimi scritti, dell'ottobre del 2023: "Si dice che la forza demografica di una comunità dipenda dalla sua cultura. Il libro contiene insieme conoscenza, impegno e fantasia, che sono per un mistero meraviglioso, figli e genitori al tempo stesso della passione". Una passione per la cultura e i libri che d'ora in avanti porterà il suo nome a Il Cammello.